Portugal baixa barreira de incidência de 240 pela primeira vez desde 3 de julho

Há dois meses que Portugal não estava abaixo da barreira proposta pelo Governo no início do desconfinamento. Descida do número de casos tem acompanhado avanço na vacinação dos mais jovens.

Portugal baixou esta quarta-feira da barreira de 240 casos de covid-19 por 100 mil habitantes, a barreira definida pelo Governo no início do desconfinamento e que ditava o endurecer das medidas. Com o avanço na vacinação, este limite da matriz de risco foi esquecida - mas a mesma vacinação dos mais jovens tem levado à diminuição do número de casos.