Covid-19. Casos em adolescentes baixaram 25% com o início da vacinação

Desde o começo da vacinação de jovens com menos de 17 anos, no fim-de-semana de 14 e 15 de agosto, a incidência na faixa etária com menos de 20 anos caiu mais de 20%, a ritmo semelhante ao de faixas etárias mais vacinadas. Mortalidade entre menores de 50 anos caiu 85% desde o início de agosto.

O número de novos casos de covid-19 tem vindo a descer ligeiramente nas últimas semanas, depois de um planalto na incidência com o aparecimento da variante Delta, associada à Índia. A incidência atual está perto do limite de perigo de 240 casos por 100 mil habitantes, sobre o qual o país está acima desde o início de julho. Mas o avanço da vacinação tem ajudado ao abrandamento de casos, em especial das faixas etárias mais jovens – que são as responsáveis pela maior parte das infeções.

No último mês e meio, a faixa etária entre os 20 e 49 anos foi responsável por metade dos casos de covid-19 confirmados em Portugal, com a faixa etária dos menores de 20 anos a representar 26% dos infetados e os maiores de 50 anos a representarem cerca de 24% dos casos.

Mas, com o início da vacinação de jovens com 17 ou menos anos a partir do fim-de-semana de 14 e 15 de agosto, a incidência na faixa etária com menos de 20 anos caiu mais de 20%, num ritmo semelhante ao de faixas etárias mais vacinadas.