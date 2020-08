Polónia retira Portugal da lista de países com restrições de voos

A Polónia retirou Portugal da "lista negra" de países com restrições de voos diretos devido à pandemia de covid-19, anunciou o Ministério dos Negócios Estrangeiros português, em comunicado.Este é o nono país a levantar restrições totais ou parciais à mobilidade de passageiros vindos de Portugal. Anteriormente Bélgica, Chipre, Dinamarca, Grécia, Hungria, Malta, Países Baixos, República Checa e Roménia já tinham levantado restrições semelhantes."Estes factos corroboram o reconhecimento da transparência da informação fornecida pelo nosso país relativamente à evolução da situação epidemiológica, bem como da evidência da capacidade de resposta do nosso Serviço Nacional de Saúde, que em nenhum momento deixou de garantir acompanhamento às pessoas infetadas com Covid-19", refere o Governo no comunuicado enviado às redações.Segundo o ministério liderado por Agusto Santos Silva, a Polónia reconhece assim a "evolução positiva da situação epidemiológica em Portugal, nomeadamente a capacidade para testar em larga escala, detetar os casos positivos, controlar a sua transmissão e tratálos da forma mais adequada".

