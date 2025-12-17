Sábado – Pense por si

Polícia Judiciária fez buscas na Câmara de Mortágua

O objetivo das buscas foi "a recolha de diversos elementos probatórios relevantes para o esclarecimento dos factos sob investigação".

A Polícia Judiciária (PJ) anunciou que fez esta quarta-feira buscas na Câmara Municipal de Mortágua (distrito de Viseu) e numa empresa devido a "procedimentos adotados em processos de contratação pública".

Em comunicado, a PJ explicou que, no âmbito de um inquérito tutelado pelo Ministério Público, realizou "uma operação policial destinada ao cumprimento de mandados de busca na Câmara Municipal de Mortágua e numa empresa, no âmbito da eventual prática de crimes de prevaricação e participação económica em negócio".

A PJ acrescentou que irá agora prosseguir com a investigação, "procedendo à análise da prova entretanto recolhida, de natureza documental e digital, com vista ao apuramento integral das eventuais condutas criminosas, do seu alcance e à célere conclusão do inquérito".

A agência Lusa tentou, mas em vão, obter um comentário do presidente da Câmara de Mortágua relativamente às buscas.

