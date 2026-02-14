Polícia Judiciária entrega cidadão português ao Reino Unido

No cumprimento de um mandado de detenção internacional emitido pelas autoridades daquele país

A Polícia Judiciária procedeu este sábado à extradição de um cidadão português, detido desde 19 de janeiro, no cumprimento de um mandado de detenção internacional emitido pelas autoridades do Reino Unido, foi anunciado.



Polícia Judiciária Alexandre Azevedo

Num comunicado hoje divulgado, a PJ precisa que se trata de "um homem de 26 anos, que era procurado naquele país por crimes de Homicídio e ainda por conduta violenta".

"Na sequência da detenção, levada a cabo pela Diretoria de Lisboa e Vale do Tejo da PJ, o homem foi presente ao Tribunal da Relação de Lisboa, a um primeiro interrogatório, tendo-lhe sido determinada a sua condução ao EPPJ (Estabelecimento Prisional na Polícia Judiciária de Lisboa), enquanto aguardava ulteriores desenvolvimentos no processo de extradição, agora concretizada", afirma a PJ.