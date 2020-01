Polícia encontra segundo feto envolto em roupa em Espinho

Um feto feminino, de sete meses, foi encontrado dentro de um carro em Espinho, ao início da tarde desta segunda-feira. Das diligências efectuadas pela PSP, outro feto foi encontrado, envolvo na "placenta e peças de roupa", de acordo com comunicado daquela autoridade.

O alerta foi dado pelo proprietário da viatura ligeira que, ao chegar ao carro, se deparou com o feto.



Segundo o que o CM conseguiu apurar, o dono do veículo é o pai de uma jovem de 25 anos que, durante a noite deste domingo, esteve nas urgências de uma unidade hospitalar devido a fortes dores abdominais e nos rins.



No local estiveram os agentes da PSP e os bombeiros, que transportaram o cadáver para o Instituto de Medicina Legal de Vila Nova de Gaia, onde será autopsiado.