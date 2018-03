O sacerdote da Igreja de S. Mamede, em Lisboa, diz-se vítima de um denunciante anónimo com "coração de pedra e azedo".





Parecia um domingo como tantos outros - talvez exceptuando a chuva - e dezenas de fiéis deslocaram-se ao largo da Igreja de S. Mamede, em Lisboa, para assistir à celebração dominical. E até pouco depois da homilia tudo parecia estar bem encaminhado, mas "pouco antes da comunhão", os "Católicos que foram a essa missa foram obrigados a abandonar a Santa missa". É que do lado de fora da igreja a Polícia Municipal de Lisboa estava a multar os carros mal estacionados. Entre os veículos autuados estava a mota do pároco local. O sacerdote recorreu às redes sociais para apresentar queixa do sucedido.



"No País da Liberdade, hoje houve em Lisboa um atentado à Liberdade Relegiosa [sic] durante a missa das 18.30", pode ler-se numa publicação feita na página pessoal da rede social Facebook do pároco.



Na publicação pode ler-se que os fiéis foram "obrigados a abandonar a Santa missa um pouco antes da comunhão" na sequência de uma "queixa anônima [sic] de alguém com um 'coração de pedra e azedo'", que terá, segundo o padre, chamado a Polícia Municipal.



As autoridades autuaram vários dos veículos estacionados, alegadamente, de forma irregular "na praça de S. Mamede, que durante muitos anos foi propriedade da Igreja". Os polícias autuaram ainda a mota do padre.



O pároco aproveitou a oportunidade para relembrar, numa aula de História, aos "Senhores que a Igreja de São Mamede está ali desde 1782, ano em que se iniciou a construção em terrenos cedidos pelo Cole´gio dos Nobres. As obras prolongaram-se durante muitos anos, tendo a igreja sido inaugurada a 18 de Agosto de 1861".



O pároco afirma que, no local não há "sinal nenhum a proibir" que se estacione no local.



"Tenham respeito pelo património cristão e tenham respeito pelos Cristãos e pela sua liberdade de prestar culto, que só ali estacionam durante a hora em que vão ali à Santa missa", acrescenta ainda o padre Ismael Teixeira, concluindo: "Obrigado a todos os Cristãos que comigo se indignaram e deram graças Deus nesta subtil perseguição".



Nas redes sociais outro cidadão se indignou com a situação, sugerindo que a Polícia Municipal estava a promover o "terror urbano" e sugerindo que se tivesse acontecido a mesma situação perto de uma mesquita, a situação teria sido lidada de forma diferente.



"Está instalado o novo TERROR URBANO!!! Que falta de senso num dia de tempestades esta é a atuação sensata de uma Polícia??? Gostava se saber se fosse uma Mequita se este zelo do cumprimento da Lei seria o mesmo!!!", pode ler-se na publicação tornada pública por um dos presentes na celebração.











Na publicação do pároco podem ler-se alguns comentários de fiéis que dizem: "Onde está a liberdade de culto.?? Caminhamos para uma democracia cominista [sic] sem o povo dar por isdo [sic]. Acordem Portugueses" ou