Polémica em paraíso de Cascais arquivada por Ministério Público

A obra de uma mansão no refúgio da Biscaia está a ser contestada por moradores, por alegadamente destoar do casario em redor. Mas o MP entende que o licenciamento em causa não ameaça o plano municipal de ordenamento do território.

A polémica em torno da nova construção na Biscaia – um paraíso escondido no Parque Natural Sintra-Cascais –, encerra mais um capítulo. O Ministério Público (MP) arquivou o processo, acionado por um dos moradores da localidade. O autor da participação, Peter Maia Tanner, queixava-se da Câmara Municipal de Cascais (CMC) por ter licenciado uma moradia hollywoodesca, para revenda por 3,5 milhões de euros, e que destoava das restantes de traça saloia.



Mas o MP entendeu que o licenciamento em causa não ameaçava o plano municipal de ordenamento do território, nem os planos especiais de ordenamento ou restrições de utilidade pública.



O MP concluiu, no final de outubro, que no referido terreno (2.000m2) é permitido edificar na parte urbana e não há limitações por regime especial de protecção. Nota que há duas pequenas áreas de risco sísmico, mas não são, por si só, obstáculos ao projeto, se respeitadas as regras de construção. Mais: na eventualidade de movimentações de terras (em solo de acentuado declive), durante as obras, que danifiquem a área rural, protegida, o promotor imobiliário (Key Properties) deve adotar medidas corretivas.