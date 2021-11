Cláudia morreu e a sua mãe não foi autorizada a sair da prisão para ir ao funeral

A jovem que sofria de progeria, uma doença genética rara, chegou a pedir para cumprir pena com a mãe. A viver em Viseu, Ana Pais foi detida no Porto e transferida para a cadeia da Guarda no dia em que a filha morreu.

Nos últimos meses de vida, Cláudia tinha apenas um desejo: queria ter a mãe ao seu lado, a única pessoa que conhecia ao pormenor todos os contornos da doença genética rara, chamada progeria, que lhe foi diagnosticada quando tinha apenas quatro meses. Cláudia Amaral morreu na passada sexta-feira, em Viseu, um mês depois de festejar os seus 23 anos, mas a mãe não esteve ao seu lado quando o coração "começou a ficar fraquinho", nem esteve presente no dia do funeral.

Ana Pais, a mãe de Cláudia, está detida desde junho e, segundo explicou a família à SÁBADO, não foi autorizada a deslocar-se à cerimónia fúnebre da filha. Fonte ligada ao processo assegura que não foi dada luz verde por parte do estabelecimento prisional devido às regras impostas pela pandemia e a Direção-Geral de Reinserção e Serviços Prisionais (DGRSP) ignora a questão, referindo apenas que "a reclusa suscitada nas questões esteve presente no velório da filha, que teve lugar no dia 19 de novembro".

De facto, a mãe de Cláudia esteve no velório da filha durante uma hora e meia, explicou a família, exatamente no dia em que recebeu a notícia. No entanto, este momento coincidiu também com o dia em que Ana Pais foi transferida do Estabelecimento Prisional de Santa Cruz do Bispo, no Porto, para a prisão da Guarda. "Esta era a nossa grande luta. Não fazia sentido ela estar tão longe. Pedimos muitas vezes para que ela fosse transferida para mais perto, para estar mais perto da filha e só no dia do velório é que fizeram a transferência. Ela foi transferida e a caminho pararam na igreja", disse Ana Amaral, prima da jovem. À SÁBADO, os serviços prisionais explicaram que a mudança de prisão foi "programada em tempo anterior à ocorrência do óbito".