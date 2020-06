No dia 23, terça-feira, a Península Ibérica será atingida por poeiras vindas do deserto do Saara. Segundo o Instituto Português do Mar e da Atmosfera (IPMA), será "um evento particularmente intenso"."As tempestades de areia no deserto do Sáara são relativamente frequentes e os ventos por vezes transportam as suas poeiras para bem longe. Por vezes, os ventos alísios, associados à circulação de leste do Anticiclone dos Açores (como é conhecido o Anticiclone Subtropical do Atlântico Norte), favorecem o transporte dessas poeiras ao longo de grandes distâncias, atravessando o oceano Atlântico, até o continente americano", explica um post na página de Facebook do IPMA."Essas poeiras, ricas em minerais e nutrientes, eventualmente depositam-se no oceano e em terra (ex. Amazonas) constituindo por isso um importante mecanismo de fertilização natural. Durante estes dias está prevista a chegada de poeiras do deserto do Sáara às Caraíbas. Trata-se de um evento particularmente intenso, estimando-se que a concentração de partículas no ar à superfície (PM10) em algumas ilhas das Caraíbas como Puerto Rico e Hispaniola (Rep. Dominicana e Haiti) ultrapasse os 200 μg/m3 nesta segunda-feira 22 de junho", lê-se.