Plano de Recuperação não precisa ser aprovado no Parlamento

O Governo quer construir o maior consenso partidário (e social) possível em torno do Programa de Recuperação e Resiliência (PRR), contudo o plano a remeter para a Comissão Europeia não não tem prevista qualquer votação pela Assembleia da República, confirmou ao Negócios fonte oficial da secretaria de Estado dos Assuntos Parlamentes.



Este processo de auscultação às diferentes forças partidárias é mais político do que processual já que o Parlamento não tem de votar nem o esboço do PRR que tem de chegar a Bruxelas até 15 de outubro, nem o plano final que a Comissão deverá receber durante abril do próximo ano.



