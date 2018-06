A Câmara de Oeiras é presidida pelo candidato independente Isaltino Morais, que voltou à liderança do município em 2017, após a gestão do executivo ter estado a cargo do também independente Paulo Vistas.

A Câmara Municipal de Oeiras foi alvo de buscas esta quarta-feira. Em causa estão suspeitas de tráfico de influência, corrupção passiva e activa, abuso de poder e participação económica em negócio, informa a Procuradoria-Geral Distrital de Lisboa.



As buscas foram feitas no âmbito do projecto Porto Cruz - Plano de Pormenor de Margem Direita e Foz do Rio Jamor!, cuja aprovação data de 15 de Abril de 2014, informa comunicado emitido pela Câmara Municipal de Oeiras.Nas operações levadas a cabo pelo Ministério Público foram apreendidos documentos de índole contabilística e outras e mensagens de correio electrónico necessários à produção de prova.Não foram constituídos arguidos nesta operação. O inquérito está a ser dirigido pelo Ministério Publico da 3.ª secção do DIAP de Sintra da Comarca de Lisboa Oeste, coadjuvado pela UNCC da Polícia Judiciária.Segundo o comunicado de esclarecimento da CM de Oeiras, o projecto teve a sua primeira deliberação camarária em Maio de 2004. "Em ambas as datas, o actual presidente da Câmara [Isaltino Morais] não exercia funções no Município", relembra o comunicado, relembrando que "a única deliberação camarária neste âmbito" tomada enquanto Isaltino exercia funções no município data de Janeiro de 2010 e é relativa à "proposta remetida pela Silcoge de celebração de contrato de execução do Plano de Pormenor do empreendimento denominado Porto Cruz - Plano de Pormenor de Margem Direita e Foz do Rio Jamor!".O município informou que, "como sempre acontece, hoje foi prestado todo o apoio às autoridades".