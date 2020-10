Siga a Sábado nas redes sociais

A Polícia Judiciária está a realizar uma série de buscas a institutos públicos e a um escritório de advogados no âmbito de uma investigação em curso sobre a última declaração de impacte ambiental do novo aeroporto do Montijo. Segundo informações recolhidas pela SÁBADO, as buscas decorrerão no Instituto de Conservação da Natureza e das Florestas e na Agência Portuguesa do Ambiente.