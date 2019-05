A Procuradoria-Geral da República (PGR) confirmou a realização de diligências de investigação no Hospital de Cascais no âmbito de um inquérito dirigido pelo Departamento de Investigação e Ação Penal (DIAP) de Sintra.



"Confirma-se a realização de diligências no âmbito de um inquérito dirigido pelo Ministério Público do DIAP de Sintra", informou à agência Lusa a PGR a propósito de informação de que tinham sido efetuadas buscas no Hospital de Cascais, relacionadas com as recentes denúncias sobre a adulteração de dados nas urgências daquele hospital.



As testemunhas denunciaram casos que eram impelidos a aligeirar sintomas ou o caso do doente, de forma a que os algoritmos da triagem de Manchester dessem uma cor de pulseira verde em vez de amarela, por exemplo, para que os tempos máximos de espera não fossem ultrapassados. O incumprimento dos tempos de espera faz o hospital incorrer em penalizações financeiras.



A SIC, que também ouviu doentes tratados na instituição, dava ainda conta de suspeitas de acrescento de informação clínica nas fichas dos doentes alegadamente para aumentar a severidade e as comorbilidades dos utentes.



Isto serviria para influenciar o financiamento que o hospital recebe, que é calculado através do "case-mix", um índice de ponderação da produção de um hospital que reflete a maior ou menor complexidade das situações.



O Grupo Lusíadas, que gere o Hospital de Cascais, negou o envolvimento da administração do Hospital em qualquer das situações relatadas, mas indicou que será feita uma análise, indicando que, a ter havido alguma das questões suscitadas, se deveria a comportamentos individuais de profissionais.



Notícia atualizada às 20h03 com a confirmação da PGR

A Polícia Judiciária realizou buscas na sede do Grupo Lusíadas Saúde esta segunda-feira. A informação está a ser avançada pela SIC Notícias e a operação está relacionada com suspeitas de falseamento de resultados clínicos com o objetivo de aumentar o financiamento da parceria público-privada.Na semana passada, o Ministério Público já determinara a abertura de um inquérito para apurar as denúncias: numa reportagem emitida pela SIC, atuais e antigos funcionários denunciraam casos de falseamento de dados em ficheiros de doentes e alterações no sistema da triagem na urgência.