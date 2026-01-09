PJ faz buscas na Câmara de Aveiro por suspeitas de prevaricação e violação urbanística

Diligências visaram a recolha de elementos probatórios de natureza documental e digital.

A Polícia Judiciária (PJ) realizou esta sexta-feira buscas na Câmara Municipal de Aveiro, no âmbito de uma investigação sobre a eventual prática de crimes de prevaricação e violação de regras urbanísticas.



PJ esteve na Câmara Municipal de Aveiro Alexandre Azevedo/Sábado

De acordo com comunicado da PJ, a operação, conduzida pela Diretoria do Centro, teve como objetivo o cumprimento de mandados de busca relacionados com "decisões e procedimentos adotados em alterações de instrumentos de ordenamento do território".

As diligências visaram a recolha de elementos probatórios, de natureza documental e digital, considerados relevantes para o esclarecimento dos factos sob investigação.

À Lusa, fonte da Câmara Municipal de Aveiro confirmou a presença de inspetores da PJ nas instalações, localizadas no Centro Cultural e de Congressos de Aveiro e remeteu esclarecimentos para mais tarde.

A Polícia Judiciária prosseguirá a investigação, procedendo à análise da prova entretanto recolhida, de natureza documental e digital, com vista ao apuramento integral das eventuais condutas criminosas, do seu alcance e à célere conclusão do inquérito.

Segundo a PJ, o inquérito é tutelado pelo Departamento de Investigação e Ação Penal (DIAP) Regional do Porto.