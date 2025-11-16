Sábado – Pense por si

PJ detém um dos maiores traficantes do Brasil em Lisboa

Diogo Barreto
Conhecido pela alcunha "Hulk", manteve negócios com o Primeiro Comando da Capital. Foi detido em Cascais.

Foi detido em Cascais o traficante Ygor Daniel Zago, também conhecido como Hulk, que tem ligações com o grupo criminoso brasileiro Primeiro Comando da Capital (PCC).

Hulk, de 44 anos, e a mulher, de 40, foram apanhados num condomínio de luxo em Cascais. 

Ygor Daniel Zago já tinha sido detido em 2021 no Brasil, durante uma operação contra o narcotráfico em São Paulo. Na altura, também a mulher foi detida e foram apreendidos um Ferrari vermelho , um helicóptero, duas lanchas e duas motas de água, bem como um iate, detalhou então a imprensa brasileira. Em 2023 o traficante envolveu-se “no comércio de combustível adulterado com metanol, corrupção de funcionários públicos e ocultação de bens e fundos derivados dessas atividades ilícitas”, detalha a Polícia Judiciária em comunicado.

“A organização criminosa operava de forma organizada e estruturada, com uma clara divisão de funções, sendo que à frente da organização estava um dos elementos agora detido, responsável por tomar decisões relativas a todas as atividades da organização, emitir ordens aos subordinados e gerir os recursos financeiros do grupo criminoso”, indica a PJ em comunicado.

Apesar de ter sido condenado em 2014 a uma pena de 29 anos por tráfico de droga, Hulk aguardava uma decisão judicial em liberdade. Em comunicado, a P

