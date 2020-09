Três homens entre os 17 e os 23 anos foram detidos pela Polícia Judiciária sob suspeita de abuso sexual de crianças, ofensa à integridade física grave qualificada, ameaça agravada, detenção de arma proibida e crime cometido com arma. São suspeitos de ter abusado de uma criança de 13 anos e de ter agredido o seu pai com várias facadas.Os factos que determinaram as detenções ocorreram no passado dia 27 de março, em localidade do concelho de Vila Franca de Xira, segundo a PJ. "Os autores não se coibiram de ameaçar, repetidamente, com a execução de mais crimes contra a liberdade e integridade sexual da criança e, também, contra a vida de ambas as vítimas", lê-se no comunicado.Um dos autores possuía já antecedentes criminais por ilícitos de roubo, furtos em estabelecimentos, tráfico de estupefacientes e ameaça com arma de fogo.Um dos detidos ficou em prisão preventiva, enquanto os restantes foram sujeitos a apresentações periódicas às autoridades e a proibição de contactos com as vítimas e demais intervenientes processuais.