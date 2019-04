(PJ) de Portimão, que está a investigar o caso.

O suspeito esteve em folga durante o início da tarde de domingo.

Foi detido o alegado homicida do homem morto este domingo num bar de praia em Aljezur , avança o Correio da Manhã. A vítima foi atingida no peito com vários tiros de caçadeira na praia do Amado, segundo fonte da Polícia Judiciária O homicida entrou no bar da praia por volta das 11h02 da manhã, vestido com roupa escura, e disparou contra a vítima, um homem de 45 anos que se encontrava na esplanada do estabelecimento, do qual será alegadamente um dos proprietários.