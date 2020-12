A PJ de Aveiro anunciou, este domingo, a detenção de um jovem sob suspeita de autoria de crimes de abuso sexual de crianças, violação e pornografia de menores.Várias presumíveis vítimas, com idades compreendidas entre 11 e 15 anos, terão sido alvos do arguido, 24 anos de idade, posto em prisão preventiva.O abuso infligido a menor de 14 anos é punível, ainda que não haja lugar a cópula, coito oral ou anal, independentemente de eventual consentimento da vítima, por consistir em crime contra a autodeterminação sexual.No âmbito da busca domiciliária efectuada em casa do suspeito, foram encontrados milhares de conversações estabelecidas com menores do género feminino, através do Messenger, plataforma de comunicações electrónicas da rede social Facebook, contendo centenas de ficheiros multimédia (vídeo, imagem e áudio) em que as crianças aparecem desnudadas, com plena exibição e manipulação de zonas corporais íntimas.Segundo a Polícia Judiciária, trata-se de ficheiros obtidos pelo arguido com recurso a um perfil de utilizador fictício, usando um nome e uma atraente foto de um jovem que não lhe correspondem.Os envios iniciais por parte das vítimas ocorreram de livre vontade, na sequência do convencimento pelo arguido nesse sentido, passando, depois, a coagi-las, sob ameaça de divulgação dos conteúdos digitais, quando elas começaram a recusar fazer os vídeos e as fotografias que ele as instava a enviar-lhe.A investigação vai prosseguir no sentido de tentar identificar o maior número possível das inúmeras vítimas existentes, a partir da análise da "imensidão de dados apreendidos e da realização de perícias forenses de informática", indica um comunicado do Departamento de Investigação Criminal de Aveiro da PJ.