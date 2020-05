A carregar o vídeo ...

A Polícia Judiciária confirmou este domingo que suspeita que a morte de Valentina, a menina de 9 anos desaparecida em Peniche, não tenha sido acidental, mas derivada de um conflito familiar com o pai e a madrasta. "O corpo não estava enterrado, mas sim tapado com arbustos", confirmou o coordenador da PJ de Leiria, António Jordão."Foram detidas duas pessoas que estão fortemente ligadas à criança desaparecida, no meio familiar", começou por dizer o agente da PJ, confirmando depois que se tratavam do pai e da madrasta da criança. Os suspeitos têm 38 e 32 anos. "Estamos convictos que morreu na habitação. Tudo indica que terá acontecido na quarta-feira", explicou Jordão, acrescentando ainda: "Não terá sido um acidente".A PJ explicou ainda durante a conferência de imprensa que a guarda da menina estava a cargo da mãe, mas que estava momentaneamente em casa do pai.Para além de Valentina, moravam na casa uma criança um pouco mais velha do que a vítima, filho da madrasta, e duas crianças, "uma de quatro anos e uma de poucos meses", filhas do casal, explicou a PJ.A criança desaparecida desde quinta-feira no concelho de Peniche foi encontrada sem vida, a cerca de seis quilómetros da sua casa, após a continuação das buscas este sábado.A menina era filha de pais separados e terá sido vista pela última vez pelo próprio pai. As buscas estavam a ser realizadas na freguesia de Atouguia da Baleia, onde reside a família da menina."Para o desenvolvimento da investigação foi essencial a estreita articulação com a Guarda Nacional Republicana e com a Proteção Civil Distrital, tendo sido localizado o corpo da vítima já sem vida", informou a Polícia Judiciária (PJ) de Leiria, em comunicado.A PJ estava a investigar o caso e, segundo fonte daquela força policial, já em 2018 a criança tinha desaparecido de uma outra casa onde a família residia no concelho, tendo sido depois encontrada pelas forças policiais. António Jordão assume que caso não estaria ligado com a morte da menina.(Notícia alterada às 16h58. Onde se lia Francisco Jordão deve ler-se António Jordão)