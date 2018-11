Pinto da Costa chamado a prestar declarações no caso dos e-mails

O presidente do FC Porto e outros administradores da SAD deverão ser ouvidos na próxima semana, na sequência de uma queixa do Benfica. Ministério Público não esclarece como arguidos ou testemunhas já que foram notificados apenas como "denunciados".

O presidente do FC Porto, Jorge Nuno Pinto da Costa, e os administradores da SAD portista Adelino Caldeira, Fernando Gomes e Teles foram notificados pelo Ministério Público para prestar declarações no âmbito do caso dos e-mails.



As audições decorrerão na sequência de uma queixa feita pelo Benfica contra o furto das várias queixas de correio qeu têm sido divulgadas na Internet, tendo começado essa divulgação no Porto Canal.



Os gestores do FC Porto foram notificados na qualidade de "denunciados", por isso fica em aberto se serão constituídos como arguidos ou apenas ouvidos como testemunhas. As audições, segundo informações recolhidas pela SÁBADO, deverão decorrer na próxima semana, no Departamento de Investigação e Acção Penal (DIAP) de Lisboa.



Até à data, o director de comunicação do FC Porto., Frnacisoc J- Marques também foi constituído como arguido neste processo depois de queixa do Benfica.



Contactada pela SÁBADO, fonte oficial do FC Porto confirmou as notificações adiantando porém que o clube não iria fazer qualquer declaração pública.



Em actualização