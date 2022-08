Operacional espanhol fica em terra quando outros vão combater as chamas.

16 de agosto Margarida Gaidão com Ana Bela Ferreira

As mais lidas

Autorizo expressamente o tratamento do meu endereço de correio eletrónico para efeito de comunicações de marketing da Cofina Media, S.A..Li e aceito expressamente a Política de Privacidade Cofina .

Autorizo expressamente o tratamento do meu endereço de correio eletrónico para efeito de envio de newsletters da Cofina Media, S.A.. Li e aceito expressamente a Política de Privacidade Cofina .

Às Sextas-Feiras não perca as notícias mais lidas da semana

A Newsletter As Mais Lidas no seu e-mail

Piloto recusa combater incêndio em Ourém com medo do vento

O piloto de um helicóptero de combate a incêndios posicionado no quartel dos Bombeiros Voluntários de Pernes recusou várias vezes levantar voo para combater o fogo de grandes dimensões que lavrou no concelho de Ourém, alegando que o vento estava demasiado forte e que não estavam reunidas as condições de segurança.







EPA/PAULO CUNHA

Descubra as

Edições do Dia em três periodos distintos do dia, o melhor da atualidade nacional e internacional. Os artigos das Edições do Dia estão ordenados cronologicamente melhor que a SÁBADO prepara para si. Pode também navegar nas edições anteriores, do dia ou da semana Publicamos para si,, o melhor da atualidade nacional e internacional. Os artigos dasestão ordenados cronologicamente aqui , para que não perca nada doPode também navegar nas edições anteriores, do dia ou da semana

Leia toda a notícia no Correio da Manhã