O motorista do autocarro que se despistou no domingo, perto de Nisa (Portalegre), é o único dos feridos transportados para o hospital de Portalegre que permanecia hoje de manhã internado na unidade, tendo os restantes tido alta.Fonte da Unidade Local de Saúde do Norte Alentejano (ULSNA) explicou hoje à agência Lusa que o hospital de Portalegre recebeu um total de 16 feridos: o motorista e 15 jovens que seguiam no autocarro."Os jovens, até cerca da 01:00, foram tendo alta. A única pessoa que ainda aqui está internada é o motorista, por precaução, não só física, mas também psicológica", disse a fonte, acrescentando ser "provável" que o homem "ainda possa ter alta hoje".Segundo o porta-voz da ULSNA, Ilídio Pinto Cardoso, tanto o motorista, cuja idade não precisou, como "quase todos" os jovens "apresentavam várias escoriações"."Foram suturados" e submetidos "a meios complementares de diagnóstico e, como não apresentavam nada de mais grave e os pais estavam aqui, foram tendo alta", acrescentou.O autocarro transportava jovens que estavam a regressar de uma viagem de finalistas a Espanha e o despiste provocou um morto e mais de 30 feridos ligeiros.O acidente, cujo alerta foi dado aos bombeiros às 17:56, aconteceu no Itinerário Principal (IP) 2, entre o nó de Arez e a Barragem de Fratel, no concelho de Nisa, distrito de Portalegre.A vítima mortal, oriunda de Tortosendo, perto da Covilhã, no distrito de Castelo Branco, foi transportada para os serviços de Medicina Legal do hospital de Portalegre."O corpo está entregue ao Ministério Público e vai ser sujeito a autópsia", disse a fonte da ULSNA.O autocarro acidentado transportava, além do motorista, 48 passageiros, sobretudo jovens entre os 18 e os 23 anos, provenientes da Covilhã e de Belmonte, que estavam a regressar de uma viagem de finalistas do ensino secundário a Espanha, segundo fontes da Protecção Civil e da GNR.Além do motorista e dos 15 jovens transportados para Portalegre, outros 13 feridos foram levados para o hospital de Abrantes, no distrito de Santarém, e cinco para o hospital de Castelo Branco.O secretário de Estado Adjunto e da Saúde, Fernando Araújo, que se deslocou ao Hospital de Abrantes, no domingo, na sequência do acidente, afirmou que os jovens apresentavam todos ferimentos ligeiros.O acidente provocou a morte a um rapaz de 18 anos, precisou o secretário de Estado. Anteriormente, fontes da Protecção Civil e da GNR tinham indicado que a vítima mortal tinha 20 anos.Os restantes 15 passageiros foram assistidos no local do acidente e foram transportados para Nisa para serem acolhidos pelo Serviço Municipal de Protecção Civil.Os cinco feridos ligeiros que foram transportadas no domingo para o Hospital Amato Lusitano, em Castelo Branco, na sequência do despiste de um autocarro, que provocou um morto, já tiveram alta, disse o presidente da Unidade Local de Saúde.De acordo com Vieira Pires, tratava-se de três raparigas e dois rapazes. Uma das raparigas, que exigia mais preocupação, apresentava uma fatura no úmero.A Unidade Local de Saúde de Castelo Branco requisitou uma psicóloga para apoio aos familiares dos acidentados.Os cinco feridos, caso haja necessidade, terão acompanhamento nos respetivos centros de saúde, disse ainda Vieira Pires.Seis feridos no despiste do autocarro já tiveram alta e outros cinco terão deixado o Hospital de Abrantes durante a madrugada, indicou à Lusa a assessora de comunicação do Centro Hospitalar Médio Tejo.