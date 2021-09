Reunião do Infarmed: "Estamos no fim de uma fase pandémica"

Pedro Pinto Leite, da DGS: "Estamos no fim de uma fase pandémica"

Pedro Pinto Leite foi o primeiro dos peritos a falar, depois da introdução de Marta Temido. O especialista indica que ao longo dos últimos 18 meses se notaram quatro grandes ondas da pandemia, mas que a incidência agora tem uma tendência decrescente. "Estamos no fim de uma fase pandémica", afirma.



A incidência tem diminuído, bem como a taxa de positividade: "com a mesma intensidade de testagem, temos menos vírus em circulação e menos casos confirmados". A incidência desceu nos grupos dos 10 aos 19 e dos 20 aos 29 - "uma informação importante" face ao retorno às aulas.



"Globalmente, a positividade está abaixo de 4% em todas as regiões", adianta Pinto Leite. Nos internamentos, houve um decréscimo de 15%.



"É visível o aumento do número de internamentos por covid-19 depois da introdução da variante Delta em Portugal", aponta.