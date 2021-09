Como será o futuro com 85% de vacinados? Este foi o plano proposto

Raquel Duarte, da Administração Regional de Saúde do Norte, foi a responsável por propor um plano para o outono/inverno de 2021, respondendo à pandemia de covid-19. As principais recomendações propostas na reunião do Infarmed, esta quinta-feira, atravessaram vários campos, da vacinação ao controlo de fronteiras.



Na vacinação, Raquel Duarte sublinhou a aposta na vacinação e o e eventual reforço massivo das vacinas, estabelecendo um plano que não passa só pelos cuidados de saúde primários - o que já aconteceu na campanha de vacinação contra a covid-19 em curso.



Quanto à testagem, a proposta é de promover os testes voluntários, gratuitos em locais validados e que também abranjam vacinados. Devem ainda ajustar-se as estruturas de testagem para não atrasar a identificação de casos sintomáticos nem os inquéritos epidemiológicos, para aplicar as medidad de saúde pública. É importante ainda identificar as populações de risco onde deve ser aplicada a testagem.