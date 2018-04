Pena suspensa para explicador que abusou sexualmente de menores em Viana

A magistrada, que resumiu o acórdão de 41 páginas, aplicou ainda ao arguido o pagamento de indemnizações que oscilam entre os 400 e os 3.600 euros.

O tribunal de Viana do Castelo condenou esta sexta-feira um explicador a cinco anos de prisão, com pena suspensa pelo mesmo período, por 82 crimes de abuso sexual de criança e por seis de actos sexuais com adolescentes.O acórdão hoje preferido, que colheu um voto vencido de um dos três juízes que integrou o colectivo que julgou o caso, determina que o homem, que é também professor de karaté, fique obrigado a receber acompanhamento psicológico e psiquiátrico, "que será monitorizado de perto".Tem apenas permissão para "dar explicações, ter contacto ou participar em actividades que envolvem maiores de 16 anos, de ambos os sexos", determinou.