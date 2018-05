O presidente do município de Pedrógão Grande, no distrito de Leiria, disse esta quinta-feira que existem emigrantes interessados em investir no município, que foi um dos mais afectados pelos incêndios de Junho de 2017."Já estamos a conversar com alguns investidores emigrantes e outros estrangeiros que os emigrantes estão a trazer, não são muitos mas para nós quatro ou cinco já é muito", adiantou aos jornalistas Valdemar Alves.O autarca falava no âmbito do IV Encontro Nacional de Gabinetes de Apoio ao Emigrante, que se realizou no seu município, com a presença do secretário de Estado das Comunidades, José Luís Carneiro.Na cerimónia, Pedrógão Grande foi um dos cinco concelhos, juntamente com Alvaiázere, Ansião, Castanheira de Pera e Figueiró dos vinhos, que assinaram protocolos para a criação de Gabinetes de Apoio ao Emigrante.De acordo com Valdemar Alves, o concelho de Pedrógão Grande já está a "receber pedidos de informação sobre onde [os potenciais investidores] se podem estabelecer, garantias daquilo que nós damos" e das condições da Autoridade Tributária.Segundo o secretário de Estado das Comunidades Portuguesas, os novos gabinetes de apoio ao emigrante têm uma função articulada com o gabinete de apoio ao investidor da diáspora, "tendo em vista, por um lado, apoiar o processo de internacionalização de micro, pequenas ou médias empresas locais, mas também para atrair investimento das comunidades portuguesas para estes territórios".O IV Encontro Nacional de Gabinetes de Apoio ao Emigrante decorreu na tarde de hoje no auditório da Casa da Cultura de Pedrógão Grande e debateu assuntos de Segurança Social estrangeira, comunitária e extracomunitária, equivalência de estudos, investimentos, dupla tributação, pedidos de colocação no estrangeiro, informação jurídica, legalização de viaturas e isenção de Imposto Automóvel e a Campanha Trabalhar no Estrangeiro.O evento contou com a presença de uma representante da Organização Internacional do Trabalho, bem como de responsáveis da Segurança Social, dos Assuntos Fiscais, além do director-geral dos Assuntos Consulares e das Comunidades Portuguesas (DGACCP).Durante o encontro, foi apresentada a plataforma informática que compila toda a informação que estava dispersa pelo conjunto dos cerca de 140 municípios que possuem gabinetes de apoio ao emigrante.A plataforma informática permite o acesso ao público em geral e acesso reservado aos técnicos dos gabinetes de apoio ao emigrante através do endereço http://gae.mne.pt.