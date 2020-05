Pedidos de ajuda financeira à Liga Portuguesa Contra o Câncro aumentaram

Os pedidos de ajuda financeira por parte de doentes oncológicos aumentaram cerca de 30% no contexto da Covid-19, diz à SÁBADO Vítor Rodrigues, presidente da Liga Portuguesa Contra o Cancro. "Estamos à espera que este número ainda aumente, e já estamos inclusive a preparar esse aumento", admite.





O apoio pedido é sobretudo em termos de alimentos e de medicamentos. "Do ponto de vista emocional conseguimos de alguma forma gerir, mas o dinheiro para comer não se resolve com um telefonema para um psicólogo ou psiquiatra", alerta o também médico de saúde pública.A entidade dispõe de cerca de um milhão e 200 mil euros para o apoio social ao doente oncológico (um orçamento que poderá, contudo, ainda ser reforçado) e, a nível nacional, segue já alguns milhares de pessoas. A Covid-19 veio agravar um problema que, em muitos casos, já existia: "O doente oncológico em fase ativa já tinha problemas em termos de trabalho. Com o lay-off, as coisas pioraram", diz Vítor Rodrigues.No que diz respeito à retoma, o rastreio ao cancro da mama só deverá reiniciar em junho, perspetiva o profissional. Tendo em conta que se fazem cerca de 30 mil mamografias por mês e que, destas, 2.5 por cada mil resultam num diagnóstico positivo, falamos em, pelo menos, 2500 casos que ficarão por detetar neste mês de maio (além dos que ficaram em março e abril)."Na medida em que estes casos de que estamos a falar são situações muito precoces, não vai fazer muita diferença esperarmos mais um mês para retornar à normalidade, com a máxima segurança possível", afirma.