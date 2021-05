PCP denuncia caso de burla a trabalhadores migrantes no Alentejo

O PCP divulgou o áudio de uma alegada conversa entre um trabalhador agrícola imigrante no Alentejo e uma alegada "angariadora de trabalhadores". Na conversa, a mulher ameaça o seu interlocutor de lhe retirar a ele e à sua equipa os números da Segurança Social. Trabalhadores estavam há dois meses sem receber salário e descobriram que o patrão lhes tinha roubado os descontos para a segurança social.



Na publicação feita nas redes sociais do Partido Comunista, uma conversa de menos de dois minutos entre uma alegada angariadora de trabalhadores agrícolas e um representante dos imigrantes com dois meses de salário discutem entre si. Os trabalhadores estavam há dois meses sem receber salário e quando se dirigiram à Segurança Social para pedirem o desemprego descobriram que o patrão lhes roubava as contribuições para a Segurança Social. "A quem eu pedi um número de segurança social, vou cancelá-lo. Peçam ao dono da herdade onde vocês vão trabalhar que o faça, porque vocês são uma cambada de falsos e gente estúpida e parva todos os dias, pá", ameaça a interlocutora num tom exaltado.









O trabalhador questiona a mulher sobre "há quantos meses" eles desviavam os descontos, ao que a angariadora lhe responde que não irão receber "nem mais um cêntimo".