A directora técnica e quatro antigos educadores da Casa dos Rapazes, em Viana do Castelo, foram acusados de 35 crimes de maus-tratos a jovens que estavam ao encargo da instituição.Segundo o despacho de acusação, citado pelo Público, a directora técnica está acusada de insultar e agredir com "bofetadas e cachaços" os jovens. Além disso, terá incentivado os funcionários a adoptar o mesmo "modelo de educação".Os cinco elementos foram acusados de "agressões físicas, insultos e humilhações". Os rapazes foram considerados pessoas especialmente vulneráveis por serem menores e viverem numa instituição.Foi no final do ano passado que foi tornada pública a investigação à instituição, depois de duas educadoras apresentarem denúncias. Além disso, várias cartas anónimas foram entregues pelo Instituto de Apoio à Criança ao Ministério Público e ao centro distrital da Segurança Social, segundo o mesmo jornal. A intuição afastou os funcionários um mês depois de se conhecer a investigação.A Casa dos Rapazes "é uma instituição particular de solidariedade social de acolhimento residencial para rapazes entre os 6 e os 18 anos", lê-se no site da instituição. Estes jovens chegam à Casa dos Rapazes por decisão dos Tribunais e das Comissões de Protecção de Crianças e Jovens em Perigo – foram vítimas de maus-tratos e retirados às suas famílias temporariamente. "A nossa principal função é o acolhimento, mas fazemos muito mais: trabalhamos no sentido da aquisição de competências psicossociais e da promoção da autonomia", garante a instituição na mesma mensagem.