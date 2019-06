Patrulha da GNR baleada em Coimbra durante ação de fiscalização

Uma patrulha da GNR, que estava numa operação de fiscalização rodoviária na madrugada deste sábado, foi baleada com uma arma de fogo, em Coimbra.





O incidente ocorreu na sequência de uma tentativa de fiscalização - no âmbito da Operação Baco - de uma viatura junto ao posto de combustível da Repsol de Cernache, no IC2, no sentido Sul-Norte, perto da entrada para a A13.