Passageiros sem teste negativo à Covid-19 vão pagar até 2 mil euros de multa

O Governo anunciou esta terça-feira que todas as regras e recomendações atualmente em vigor vão manter-se durante o prolongamento de 15 dias do estado de alerta em Portugal continental, a situação de contingência na Área Metropolitana de Lisboa e o estado de calamidade nas 19 freguesias da Grande Lisboa já assinaladas.

Em comunicado, o Conselho de Ministros assinala algumas determinações, com a realização da Taça de Portugal e da fase final da Liga dos Campeões, que acontecerão sem a presença de público nas bancadas.

Quanto a regras sobre o tráfego aéreo e aeroportos, passageiros de voos com origem em países considerados de risco epidemiológico terão obrigatoriamente de apresentar um "comprovativo de realização de teste para despiste da infeção por SARS-CoV-2 com resultado negativo, realizado nas 72 horas anteriores ao momento do embarque".

O Governo indica ainda que a ANA - Aeroportos de Portugal é responsável por efetuar o rastreio de temperatura corporal por infravermelhos a todos os passageiros que chegam a território nacional e implementar as respetivas medidas de proteção e contenção.

Multas até 2.000 euros para passageiros sem teste negativo à Covid-19

Caso passageiros não cumprirem as regras de tráfego aéreo ou existir incumprimento por parte de companhias aéreas ou entidades responsáveis pela gestão de aeroportos, as coimas serão de 500 a 2.000€ por cada passageiro que embarque sem demonstrar teste laboratorial Covid-19 negativo ou de 2000€ a 3000€, se a ANA não cumprir com a obrigação de rastreio de temperatura corporal por infravermelhos a todos os passageiros que chegam a território nacional.