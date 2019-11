Os deputados da Comissão de Negócios Estrangeiros retiraram esta terça-feira uma série de países da lista de Grupos Parlamentares de Amizade, organismos da Assembleia da República importantes para a diplomacia com países amigos de Portugal. Numa reunião que não contou com a presença de deputados do PCP, dois dos países retirados são Cuba e Arábia Saudita, apurou a SÁBADO.



À SÁBADO, o presidente da comissão Sérgio Sousa Pinto explica que a exclusão de Cuba deve-se à "falta de reciprocidade": "Cuba não tem grupo de amizade com Portugal". Ora, a reciprocidade é um dos dois requisitos necessários previstos no regulamento dos Grupos Parlamentares de Amizade. Outros dois membros efetivos da comissão parlamentar confirmaram a decisão à SÁBADO: "Sob o ponto de vista legal, de acordo com o regulamento que preside, há duas condições: uma é a reciprocidade na amizade e outra é terem parlamentos plurais", conta um deputado.



É a primeira vez na história da democracia portuguesa que Cuba é retirado da lista de Grupos Parlamentares de Amizade. A decisão pode ser polémica: o tema não estava na ordem de trabalhos e nesta reunião não estava presente qualquer deputado comunista, o partido mais próximo ideologicamente daquele país. À SÁBADO, o coordenador do PCP na comissão, João Oliveira, diz que "essa matéria não constava da ordem de trabalhos": "Se houve alguma deliberação, ela não é regular nem aceitável."



Fonte oficial do PCP acrescentou à SÁBADO ainda que o partido vai "diligenciar para que seja revertida a decisão", para voltar a incluir Cuba na lista de Grupos Parlamentares de Amizade. "É uma das relações mais antigas da Assembleia da República", lamenta a mesma fonte.