Pão, legumes e jantaradas. Como militares da Força Aérea lesaram o Estado em milhões

Couve roxa, grelos e grandes quantidades de tomate foram alguns dos alimentos que contribuíram para um esquema nas messes da Força Aérea que lesou o Estado português em 1 milhão e 755 mil euros. Foram condenados 27 militares no âmbito da operação Zeus que investigou corrupção nas messes deste braço das Forças Armadas.

No dia 14 de julho de 2016, Paulo Lobato, gerente da Pac & Bom, empresa que há vários anos fornece cantinas da Força Aérea e da PSP, entregou, na Base Aérea de Monte Real, um envelope com 7.765 euros em notas que se destinava aos militares que coordenavam o organismo que tutela a gestão das refeições da Força Aérea, incluindo o major-general Raul de Carvalho. Este montante correspondia a uma série de alimentos faturados àquele ramo das Forças Armadas, mas que nunca foram entregues, sendo a diferença entre o preço cobrado e o valor dos produtos entregues dividida por entre o gerente da empresa e os vários militares que participaram no esquema.

O acórdão relativo à operação Zeus, a que a SÁBADO teve acesso, mostra o elaborado esquema montado por altas patentes da Força Aérea, incluindo um major-general, para defraudar o erário público através de sobre-faturação e adulteração de faturas.

A leitura do acórdão mostra como, ao longo de cinco anos (entre 2011 e 2016), o conjunto de mais de quarenta arguidos lesou o estado em mais de 1.755.873 euros, sendo que quatro militares dividiram entre si 246 mil euros que não lhes eram devidos.

Quando, em 2011, o coronel Alcides Fernandes foi colocado na Repartição de Material de Intendência, não tinha qualquer experiência logística nem conhecia ninguém que pertencesse à equipa. Já o general Milhais de Carvalho tinha mostrado vontade de colocar a uso as suas competências de gestão, avançando para a Direção de Abastecimento e Transportes. Na acusação, o MP referia que estes não foram os primeiros a utilizar estas instituições para proveito próprio, mas apenas que perpetuaram um esquema já existente.

O que estes militares rapidamente perceberam foi que podiam tirar proveito próprio do esquema e colocaram as engrenagens a funcionar. O arranjo entretanto montado contava com empresas alimentares, gestores desses mesmos privados, intermediários em várias bases militares e um elaborado esquema de sobre-faturação onde foram ganhos centenas de milhares de euros a falsificar faturas de pão e legumes.

Concursos a preços reduzidos

Ficou provado que entre 2011 e 2016 que se estabeleceu uma rede de contactos que beneficiava estes militares e gerentes de várias empresas alimentares, prejudicando os contribuintes portugueses.

Sabendo os gerentes de antemão que não teriam de entregar tantos alimentos como aqueles para que foram contratados, apresentavam-se aos concursos públicos com "preços mais baixos", aumentando a sua hipótese de serem escolhidos.

Depois de serem contratados, os empresários recebiam encomendas de grandes quantidades de legumes mais baratos, mas que não cumpriam, substituindo parte dessas encomendas por outros legumes, como grelos, couves roxas e rúcula, ou até alimentos diferentes como camarão ou bebidas alcoólicas.

Estes não eram depois dados aos militares "comuns", sendo reservados para festas privadas organizadas pelos oficiais. Entre 2015 e 2016 foram mesmo organizados jantares para grupos restritos da FA que chegaram a ter mais de 100 convidados e até refeições entre o "comando" e o bispo D. Manuel Linda.

Pagamentos mensais em tranches

Um dos aspetos mais relevantes deste caso é o estratagema montado com as várias bases aéreas espalhadas pelo país. Em todas as instituições havia um militar a par do esquema que, mensalmente, entregava a Jorge Lima ou a Luís Oliveira os envelopes onde estavam os montantes que correspondiam à diferença entre os produtos que tinham sido encomendados e o carregamento que de facto tinha chegado.

Todos os meses, uma dúzia de entidades pagou tranches mensais aos oficiais da Direção de Abastecimento e Transportes neste esquema. O quadro abaixo mostra a quantia paga por cada uma das unidades militares aos arguidos Milhais de Carvalho, Jorge Lima, Alcides Fernandes e Luís Oliveira entre janeiro de 2013 e agosto de 2016, sendo que as duas instituições que mais contribuíram para o enriquecimento ilícito foram as Unidade de Apoio de Lisboa de Alfragide e Monsanto, com cada uma a contribuir todos os meses com um valor fixo de €1.500 para os pagamentos aos oficiais.







Entre 2013 e 2016 os militares receberam, mensalmente, entre €4.000 e €5.650. As divisões do dinheiro eram feitas da seguinte forma: um terço para Milhais de Carvalho; um terço para Alcides Fernandes; um sexto para Jorge Lima e outro sexto para Luís Oliveira. Os últimos dois eram responsáveis pela recolha de dinheiro, excetuando nas unidades de apoio.

Os desvios conseguidos através da sobre-faturação eram sempre divididos com os gerentes das empresas que participavam no esquema, na grande maioria das vezes numa proporção de 75%-25%, sendo que a maior fatia cabia aos oficiais.

Quando era tempo de "acertar as contas", um empregado da empresa de fornecimento dirigia-se a qualquer uma das bases da FA com um envelope onde seguia o dinheiro destinado aos militares.

As ofertas de jantares e os "miminhos"

Uma das muitas formas encontradas pelos "gestores" do esquema para justificar os gastos era através de jantares oferecidos a outros oficiais e em celebrações. E a verdade é que estas aconteciam, mas de forma a conseguirem aproveitar-se destes eventos, não era raro que fossem apresentadas despesas nas quais apareciam mais convidados do que aqueles que haviam mesmo marcado presença.

Por exemplo, a 12 de fevereiro, foi enviado para a Direção de Abastecimentos e Transportes um email a solicitar uma "ementa especial" por ocasião da visita do Chefe de Estado-Maior da Força Aérea da Roménia. No referido email dá-se conta de que participariam 26 pessoas, quando na verdade foi apenas confecionado jantar para 17 participantes.

Mas não eram só jantares oficiais das Forças Armadas que entravam para as contas. Também a cozinheira civil da Base Aérea de Beja, Celeste Remechido, proprietária de uma empresa de casamentos e batizados, beneficiou de esquemas nas messes.



Durante meses, o oficial encarregado de realizar as compras para a messe de Beja admitiu ter recorrido a faturação em nome da unidade para atividades privadas da mulher que chegou a usar as instalações da unidade para "organizar as suas atividades privadas". Em troca, a cozinheira dava "miminhos" ao comandante da Unidade. A acusação não esclarece que "miminhos" seriam estes, mas depreende-se que se tratavam de refeições gratuitas.

O agente infiltrado

Um dos métodos usados durante a investigação a este esquema foi a introdução de um "agente encoberto" para testemunhar pormenores relativos à forma de atuação.

Durante meses, este agente serviu como intermediário na entrega de montantes ilegais aos oficiais. Durante algumas semanas o tenente Miguel Martins recebeu inclusive parte das tranches pagas mensalmente.

O acórdão dá conta que no dia antes das buscas que resultaram na apreensão de largos montantes de dinheiro nas residências dos suspeitos, em novembro de 2016, o agente encoberto tinha distribuído vários milhares de euros pelos vários suspeitos, como parte da combinação.

A defesa ainda tentou utilizar esta última entrega como forma de diminuir a pena dos seus clientes, afirmando que o tenente tinha servido como "agente provocatório", ao que a juíza lembrou que o mesmo tinha entrado ao serviço no ano de 2015, razão pela qual não havia motivos para que a defesa viesse alegar que o mesmo havia funcionado como "agente provocador" dos crimes em causa.

Condenações

O major general Raul de Carvalho e o coronel Alcides Fernandes foram condenados a seis anos de prisão por corrupção passiva agravada tendo-lhes ainda sido aplicada a pena acessória de proibição de funções durante quatro anos, tendo ambos sido absolvidos do crime de falsificação de documento.

Outra das penas mais pesadas aplicadas no processo "operação Zeus" foi para o militar Jorge Lima, que foi condenado a cinco anos e seis meses de prisão também por corrupção passiva agravada e à suspensão de funções por quatro anos. O capitão Luís Oliveira, que confessou os factos em tribunal, foi condenado a quatro anos de prisão com pena suspensa, ficando durante dois anos impedido de exercer funções nas forças armadas. Estes dois militares faziam a recolha de dinheiros.

O major Rogério Martinho foi condenado a quatro anos de prisão com pena suspensa por corrupção passiva agravada.

O coletivo de juízes absolveu sete dos 30 militares e outros 11 arguidos, entre empresas e empresários. Dos vários militares condenados, 10 deles tiveram penas efetivas de prisão, que oscilaram entre os seis anos e os três anos. Do total dos 23 militares condenados pelo tribunal, 13 viram a sua pena de prisão suspensa na execução, alguns deles por terem colaborado com a justiça nas diferentes fases processuais.

Dois empresários foram condenados a pena efetiva de prisão, tendo as empresas Pac & Bom e Chavibom e Docecabaz sido condenadas a multas de 112,5 mil euros, 60 mil euros e 42 mil euros, respetivamente, ficando ainda impedidas de celebrar contratos com o Estado durante quatro anos.