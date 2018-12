O deputado do PAN, André Silva, recorreu a um provérbio com animais durante a tarde desta terça-feira, no decorrer da Comissão do Ambiente."Senhor deputado, pela boca morre o peixe", afirmou André Silva, dirigindo-se ao deputado do PSD, Bruno Vitorino, seguindo o discurso com duas perguntas ao ministro do ambiente.Recorde-se que depois de a organização não-governamental dos direitos dos animais PETA ter lançado uma campanha para acabar com expressões que sugiram maus tratos a animais, o PAN avançou que gostaria de ver alterações a expressões portuguesas que se referem negativamente ao trato dos animais."Pregar dois pregos de uma martelada só" (para substituir "Matar dois coelhos de uma cajadada só") ou "Pegar uma flor pelos espinhos" (como alternativa para "Pegar um touro pelos cornos") foram algumas das sugestões do partido.