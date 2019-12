"Impensável": assim caracterizou o PAN, no Facebook, a rejeição do seu Projeto de Resolução n.º 84/XIV/1ª, "pelo direito ao cartão de cidadão para as pessoas em situação de sem abrigo", no dia 13 de dezembro. Na proposta, o PAN aponta que "a burocracia não permite que as pessoas em situação de sem abrigo sejam portadoras de uma cidadania plena, porquanto se lhes encontra vedado o acesso à obtenção de documentos que exigem a indicação de uma residência, como é o caso do cartão do cidadão".





Mas é verdade que as pessoas em situação de sem abrigo não podem fazer o cartão de cidadão? José Soeiro, do Bloco de Esquerda, protestou no Facebook. As pessoas sem abrigo "podem indicar a morada da instituição que as acompanha, do local onde pernoitam ou uma qualquer outra morada para a qual tenham consentimento", escreveu. Segundo a Lei de Bases da Habitação, "as pessoas na situação de sem abrigo têm o direito de indicar como morada postal um local de sua escolha, ainda que nele não pernoitem, desde que autorizado pelo titular dessa morada postal".

No Facebook, Soeiro acusa o PAN de mentir: "Corre nas redes sociais um post do PAN que sugere que o Bloco, o PCP, o PS e o PEV seriam contra o direito dos cidadãos sem abrigo ao cartão de cidadão. A ser verdade, seria chocante e um escândalo. ‘Impensável’, diz o post daquele partido. Só é pena ser falso".





"O que o PAN propunha era uma medida discriminatória e inaceitável: que o Estado atribuísse ‘um cartão de identificação a todos aqueles que não têm uma casa ou um teto, introduzindo-se esse dado no chip identificativo’. Ou seja, que passasse a haver um ‘cartão de sem-abrigo’, diferente do cartão de cidadão, feito para identificar estas pessoas, e introduzir essa catalogação ‘no chip’", diz Soeiro. No projeto de resolução, o PAN propõe a atribuição de um "cartão de identificação a todos aqueles que não têm uma casa ou um teto, introduzindo-se esse dado no chip identificativo".

A SÁBADO falou com Nuno Jardim, diretor do CASA – Centro de Apoio ao Sem-Abrigo, sobre o projeto do PAN. Jardim confirma as opções elencadas por Soeiro, mas salienta que existem "muitas dificuldades quando se faz o cartão de cidadão".

"Em Lisboa, sinalizamos as situações e são encaminhadas para unidades de atendimento da Santa Casa da Misericórdia (SCML)", explica.

Contactada pela SÁBADO, a SCML esclarece que "efetivamente, as pessoas em situação de sem abrigo que têm acompanhamento social na Unidade de Emergência da SCML podem, para efeitos de emissão do Cartão do Cidadão e/ou para requerimento de prestação social, apresentar a morada desta unidade como sua morada de residência, podendo fazer o mesmo com outro equipamento da SCML, caso estejam aí alojados".

Quanto ao Rendimento Social de Inserção (RSI), é possível aceder "através do fornecimento de uma morada de outrem". "Estas exceções são consideradas situações transitórias e vêm dar resposta a uma das dificuldades que as pessoas em situação de sem abrigo sentiam no processo de candidatura aos RSI", indica a assessoria de imprensa da SCML.

Nuno Jardim, do CASA, critica o PAN acerca do exemplo que é dado no projeto do cartão de cidadão provisório, que tem validade de 90 dias e não tem indicação de residência. "Não faz sentido. A questão é os sem abrigo terem morada como nós temos. É uma medida pouco integradora. Eles deviam ter um cartão já com a morada: quando tiverem uma fixa, alteram. Um cartão temporário não faz sentido", aponta.