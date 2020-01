O vice-presidente do PSD David Justino defendeu a aposta na continuidade de Rui Rio na liderança do partido por temer que as mudanças internas contantes acabem por prejudicar o rumo social-democrata."Ou optamos por uma espécie de sportinguização do PSD - muda de treinador, muda de direção - e a cada dois anos o partido muda de líder e de política ou temos outra opção que é conferir credibilidade e dar crédito para que as opções estratégicas possam ser concretizadas com tempo e acalmia", disse durante o programa de debate político semanal da TSF Almoços Grátis.