PAN abstém-se e garante aprovação do Orçamento do Estado

O PAN anunciou esta quinta-feira que vai abster-se na"Pelo caminho que foi feito e por estas conquistas do PAN em sede de especialidade, o PAN vai viabilizar o orçamento com a sua abstenção", afirmou a deputada. O PAN não vai mais longe, ressalvou, "porque evidentemente que ainda há aqui um caminho a fazer".

Apesar de o partido considerar que a proposta é um documento "claramente diferente" daquele que entrou no parlamento, "não é um orçamento que dê resposta totalmente" às reivindicações do PAN.

"No entanto, feito o balanço e a avaliação daquilo que é a responsabilidade e o sentido de Estado que todos devemos ter neste momento em dar respostas ao país, não será pelo PAN que este orçamento não será viabilizado, e que não iremos trilhar aqui um caminho para termos respostas sociais mais justas e adequadas ao momento complexo que vivemos", disse Inês Sousa Real.

A deputada considerou ainda que o OE2021 está "mais próximo das reivindicações de várias forças políticas".



A votação final global do Orçamento decorre esta quinta-feira no parlamento, estando a sua aprovação, após a abstenção do PAN, garantida.



Depois do anúncio do PCP e do PEV, ao final do dia de quarta-feira, da abstenção na votação de hoje, ficavam a faltar ao PS apenas os votos - favoráveis ou abstenções - de três deputados para que o documento fosse viabilizado. O grupo parlamentar do PAN é composto por três deputados.



Esta manhã também a deputada não inscrita Cristina Rodrigues anunciou que vai abster-se na votação final global, defendendo que "seria uma irresponsabilidade" juntar uma crise política à crise social que o País atravessa.