Pai torturou Valentina enquanto a interrogava sobre abusos sexuais

Foi uma pancada na cabeça desferida pelo pai que levou à morte de Valentina Bernardo. Antes, a menina de nove anos assassinada em Atouguia da Baleia em maio deste ano tinha sido queimada com água a ferver. O progenitor queria saber se a criança tinha mantido algum contacto sexual com o padrinho e submeteu-a àquele castigo corporal, sabendo que a menina tinha medo de água quente. O Ministério Público não encontrou qualquer evidência de que tenham existido esses contactos sexuais e acusa o pai e a madrasta da menina de homicídio qualificado, profanação de cadáver e abuso e simulação de perigo. No documento a que a SÁBADO teve acesso, pode ainda ler-se que o pai da menina está acusado de um crime de violência doméstica contra a própria filha.

Valentina era filha de pais separados e estava há cerca de duas semanas em casa do pai. A pandemia de Covid-19 tinha chegado ao país na primeira semana em que a menina foi para casa do pai, estando à guarda do pai e da namorada do mesmo - Sandro Bernardo e Márcia Monteiro. Na manhã de 1 de maio o pai confrontou a menina com rumores de que teria mantido contactos de cariz sexual com colegas da sua escola, permitindo que lhe tocassem na região genital. O interrogatório à filha foi feito com uma colher de pau em cima da mesa, ameaçando que lhe bateria com a mesma, caso ela não confessasse.

Quando a menina afirmou que era verdade, o pai desferiu-lhe várias palmadas na região das nádegas e das pernas. Depois destas agressões, a menina confessou à madrasta e ao pai que "também tinha mantido contactos de natureza sexual com o padrinho" e que este "lhe dava presentes" para lhe tocar na zona genital e para ela retribuir estes toques. Quando soube desta revelação, o pai da criança voltou a desferir-lhe palmadas, tendo mesmo usado a colher de pau para lhe bater nas mãos. Estas agressões causaram várias nódoas negras no corpo menina.

Cinco dias depois, o pai da criança voltou a confrontá-la com as confissões feitas anteriormente. Queria questionar a filha sobre se a mesma tinha tido relações sexuais com alguém. Para arrancar uma desejada confissão, o pai agrediu de novo Valentina com palmadas. Como a menina não respondia, o pai levou-a para a casa de banho e despiu-a, deixando-a só de t-shirt e cuecas, colocando-a na banheira. Sandro sabia que a filha tinha medo de água quente e foi exatamente com isso que a ameaçou: se não lhe contasse tudo o que ele queria saber, molhava-a com água a ferver.

Como a menina não revelou nada, o arguido "colocou-lhe água a ferver na região genital", revela a acusação do MP, "para assim a queimar e lhe infligir maior dor". O homem só desligou a água quente quando a filha "lhe implorou repetidamente que parasse".

Como a criança continuava sem dizer aquilo que o pai queria ouvir, este começou a desferir murros na cara da menina, bem como no seu peito, costas e pernas. Chegou mesmo a apertar-lhe o pescoço com ambas as mãos numa tentativa de a sufocar. Pegou ainda no chinelo da criança, batendo-lhe com ele. Enquanto decorriam estas agressões e a criança gritava, a madrasta assistia sem nada fazer para travar as agressões.

Ao fim de cinco minutos de agressões, o homem acabou por desferir uma pancada com as mãos na parte detrás da cabeça da criança, provocando-lhe uma hemorragia interna, levando-a a cair na banheira. Márcia Monteiro continuava sem nada fazer.

A criança começou a desmaiar e foi nesse momento que a madrasta "percebeu que a menor tinha os olhos abertos e que estava a olhar fixamente para ela, com um olhar de súplica, devido ao sofrimento infligido", denúncia o MP.

Depois deste período de agressões, o filho de Márcia, de cinco anos, apareceu junto à casa de banho e testemunhou os dois adultos agarrados à criança, mas recebeu ordens para ir para o seu quarto "e que não dissesse nada, caso contrário ficaria sem as suas irmãs". Depois deste episódio, como a menina continuava com convulsões, Sandro e Márcia tiraram-na da banheira e levaram-na para a cozinha. Ao colo do pai, a menina acabou por desmaiar. Ao verem a criança desfalecida, os guardiões legais optaram por não ligar para o 112 ou procurar qualquer tipo de tratamento médico que pudesse ajudar a menina.

A criança foi deitada no sofá durante várias horas sem que fosse emitido qualquer pedido de ajuda médico mesmo que os adultos estivessem conscientes de que Valentina estava em risco de morte. A menina ficou no sofá durante todo o dia seguinte, "inanimada e a agonizar no sofá", enquanto os pais iam à farmácia comprar leite para a filha mais pequena, à lavandaria, ou colocar gasolina.

Foi o filho de Márcia que chamou a atenção da mãe para o facto de a criança estar a espumar da boca. A madrasta constatou que a menina tinha morrido e começou a formular com Sandro um plano para esconderem o cadáver. A autópsia realizada ao corpo da criança revelou que a mesma foi vítima de uma contusão cerebral com hemorragia subaracnóidea.

Os dois abandonaram o corpo da menina a meio da noite, a cerca de nove quilómetros da casa onde ocorreu a morte, tapado com arbustos e com um pinheiro partido por Sandro. Combinaram depois que iam comunicar o falso desaparecimento da menina às autoridades e assim fizeram.

A acusação revela ainda que a Polícia Judiciária encontrou o corpo depois de o pai ter indicado onde estava o cadáver da menina. Mais de 200 militares, polícias e bombeiros participaram nas buscas, bem como uma centena de civis, além de doze drones, 38 cães e várias dezenas de veículos.

A Procuradoria-Geral da República concluiu ainda que Márcia auxiliou Sandro em algumas das agressões, segurando a criança, além de não ter procurado ajuda para a menina quando percebeu que a mesma estava em perigo de morte na sequência das agressões.

O MP, para além da acusação de vários crimes, entre eles homicídio qualificado, pede que os arguidos sejam responsabilizados pelos custos que as operações tiveram na GNR e que ascendem a 1.785 euros, reembolsando o Estado português nesse valor.

Os dois arguidos estão em prisão preventiva e o MP pede que se mantenha este regime enquanto aguardam o julgamento.