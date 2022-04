"Pai Paulino": o guardião dos negros

Paulino Conceição foi defensor dos direitos nos negros em Portugal, no século XIX, e passados mais de 150 anos continua a ser uma referência para a comunidade. Agora ficará eternizado na cidade de Lisboa através de um busto que vai ser colocado no Largo de São Domingos.

Paulino José Conceição nasceu no Brasil em 1798 e chegou ao norte de Portugal, em 1832, depois de integrar um contingente de tropas liberais. A vida trouxe-o para a capital e tornou-o num ávido defensor dos direitos dos negros. Na Marinha foi condecorado, mas foi no Rossio que trabalhou a maior parte do tempo como caiador e acabou por se tornar numa figura de relevo na cidade ao participar em touradas no Campo de Sant’Ana, a antiga praça de touros de Lisboa, situada onde agora fica o conhecido Campo Mártires de Pátria.