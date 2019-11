A PSP entregou dois menores à mãe, que não os via desde junho de 2018. Nesse mês, a avó paterna e o pai das crianças levaram-nos para parte incerta, sabendo-se agora que os menores passaram por 15 países. Os pais são ambos de nacionalidade estrangeira.

A 18 de outubro, a PSP identificou o antigo casal que estavam a discutir por "conflito relativo à guarda de dois menores", indica em comunicado. "Após efetuadas diligências, apurou-se que a progenitora terá autorizado em momento anterior, que os seus dois filhos viajassem com o pai e a avó paterna para um país do espaço europeu durante uma semana, no entanto em junho de 2018, o pai e a avó paterna ausentaram-se de um país extra comunitário, com os filhos, para parte incerta", lê-se na mesma nota.

O pai tinha andado de país em país com as crianças, sempre sem o consentimento da mãe. Esta descobriu que os filhos estavam em Portugal desde outubro através das redes sociais. Seguiu-os e viu os filhos "por intervenção das autoridades policiais", em Oeiras.

A PSP apreendeu os passaportes e enviou os documentos para o Tribunal de Família e Menores de Cascais, que emitiu mandado para os menores serem entregues à mãe a título provisório. Ainda terá que ser conhecida uma decisão final.