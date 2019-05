Um homem foi condenado a três anos de pena suspensa, por homicídio negligente, pelo brutal despiste da viatura que conduzia e no qual a sua filha de dois anos, Francisca, morreu esmagada ao ser cuspida da cadeirinha - que não estava presa - e ficar debaixo do capô e de todo o peso do motor da viatura, em abril de 2016, na EN259, em Santa Margarida do Sado, Ferreira do Alentejo.Leia a notícia no Correio da Manhã