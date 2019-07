Os números que Marta Temido esconde

Capa n.º 792

Em 2017, os encargos no setor convencionado confirmaram também o crescimento que se registava desde 2014 (foram gastos mais de 450 milhões de euros; só em colonoscopias foram pagos 2,96 milhões a privados). E no ano seguinte?Estes – e muitos outros dados – foram coligidos no Relatório Anual de Acesso a Cuidados de Saúde nos Estabelecimentos do SNS e Entidades Convencionadas de 2017, mas é, até ao momento, impossível compará-los com o relatório homólogo de 2018. E não devia sê-lo: a lei impõe o dia 31 de maio como a data-limite. Fonte oficial do Ministério da Saúde assegura que "a expectativa" é que "durante este mês" o relatório seja disponibilizado.E há ainda atraso no relatório que faz o balanço social do SNS e do ministério. Assine já a edição digital por 1€ para ler o artigo na íntegra ou encontre-o na edição em banca a 4 de julho de 2019.Se já é assinante, leia o artigo diretamente no ePaper da SÁBADO