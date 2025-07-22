Sábado – Pense por si

Indiscretos

Os dois PSD que iam andando à pancada

22 de julho de 2025 às 23:00

E ainda Antonio Valle, o homem duplicado de Calros Moedas. E o calvário de João Maria Jonet com as assinaturas. São os Indiscretos desta semana.

Foi uma conversa aos gritos, para toda a gente ouvir. De um lado (camisa azul), Rui Teixeira, presidente do PSD de Odivelas. Do outro, Diogo Guerra, líder da distrital de Lisboa da JSD. Local: exterior da Estufa Fria, apresentação da recandidatura de Carlos Moedas a Lisboa, cheia de militantes e notáveis "laranjas" em redor.

