O Presidente da República teve, este sábado, uma "ligeira indisposição" à saída da Basílica do Bom Jesus, em Braga, tendo-se deslocado ao hospital por "conselho médico". Ao Jornal de Negócios, fonte presidencial disse ter-se tratado de uma "quebra de tensão provocada pelo calor excessivo". Mas Marcelo Rebelo de Sousa não foi o primeiro governante português a sentir-se mal – Cavaco Silva desmaiou duas vezes, uma enquanto Presidente e outra antes de ocupar o cargo, e Pedro Santana Lopes não esteve nos seus melhores dias quando tomou posse como primeiro-ministro.

Quebras de tensão e indisposições devido ao calor podem já ter acontecido a muitos governantes. No entanto, a primeira registada foi em 1995 quando António Guterres tomava posse como primeiro-ministro. No dia 28 de Outubro, quando Mário Soares lia o discurso na sala dos embaixadores do Palácio da Ajuda, Cavaco Silva não lidou bem com o calor e acabou por desmaiar.

Os médicos presentes na cerimónia e o INEM foram chamados mas Cavaco Silva dispensou ajuda. Pediu apenas uma cadeira e um copo de água e assistiu ao resto da cerimónia de tomada de posse de Guterres.

"Como devem saber, há poucas horas morreu um familiar meu. As últimas horas do meu sogro foram terríveis e eu não conseguia tirar da cabeça o que foi a sua morte há poucas horas. Tentei resistir mas não consegui", disse, na altura, às televisões que acompanhavam a cerimónia.

A 10 de Junho de 2014, durante o discurso na tribuna, na Guarda, Cavaco Silva teve o seu segundo desmaio em directo. Durante as comemorações do Dia de Portugal, o então Presidente da República não reagiu bem ao calor excessivo e teve que ser levado em braços pelos seguranças, pelo Chefe de Estado-Maior General das Forças Armadas e pelos ajudantes de campo do Exército e da Marinha.





No chão, nas traseiras da tribuna de honra, Cavaco Silva, na altura com 75 anos, recebeu assistência dos bombeiros, do INEM e da sua equipa médica pessoal. Depois, voltou à tribuna e concluiu o discurso.

Também Pedro Santana Lopes teve a sua dose de complicações em cerimónias oficiais. Em Julho de 2004, quando tomou posse como primeiro-ministro, o governante já habituado a palcos atrapalhou-se – gaguejou, trocou páginas e confundiu-se num discurso de mais de meia hora.



Depois da saída de Durão Barroso do executivo para presidir à Comissão Europeia, Santana Lopes tomou posse numa cerimónia repleta de pequenos "acontecimentos". O terceiro ministro a ser empossado, Paulo Portas, não conseguiu disfarçar o espanto quando ouviu que a sua pasta iria designar-se não apenas Defesa, mas incluiria também os Assuntos do Mar.

Já durante o primeiro discurso de Santana Lopes enquanto primeiro-ministro, o governante acabou a trocar as páginas, a saltar parágrafos e a voltar atrás no discurso.