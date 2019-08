Ordem dos Médicos chumba curso de Medicina da Católica

à agência de avaliação do ensino superior e que deverá ser tomada entre o final de setembro e o início de outubro, lembra o diário.

O projeto envolvia, no início, uma parceria com a Universidade de Maastricht (Holanda), Grupo Luz Saúde e Câmara de Cascais, concelho onde ficaria instalado o novo Campus da Faculdade de Ciências da Saúde da Universidade Católica. Mas depois os planos mudaram e o campus iria para Sintra.

Em 2017 a UCP formalizou um acordo para o nascimento do primeiro curso privado de Medicina em Portugal.O setor do ensino superior privado há muito que tenta criar o primeiro curso de Medicina em Portugal. "Trata-se de um projecto internacional de Medicina único em Portugal, baseado no modelo de ensino (assente em Problema Based learning) que a Universidade de Maastricht tem vindo a desenvolver, com sucesso, há 50 anos e totalmente leccionado em inglês", podia ler-se no comunicado conjunto dos quatro parceiros envolvidos em fevereiro de 2017.