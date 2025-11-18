Sábado – Pense por si

Ordem de transferência leva Armando Vara para a cadeia de Évora

Estava previsto que o ex-ministro socialista cumprisse pena de prisão em Lisboa, mas DGRSP ordenou que fosse transferido.

Armando Vara vai ser transferido de urgência para o Estabelecimento Prisional de Évora. Inicialmente estava previsto que o antigo governante socialista iria cumprir o remanescente da pena a que foi condenado (2 anos, 5 meses e 27 dias) no Estabelecimento Prisional de Lisboa, mas uma ordem superior, vinda da Direção-Geral de Reinserção e Serviços Prisionais, fez com que o recluso abandonasse a prisão da capital pouco depois das 14h00.

Armando Vara transferido para prisão em Évora por ordem da DGRSP
Ordem de transferência leva Armando Vara para a cadeia de Évora