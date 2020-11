A sua aprovação já estava, no entanto, garantida.

O Orçamento do Estado para 2021 (OE2021) foi esta quinta-feira aprovado no Parlamento, na votação global final. Só o PS votou a favor.O PCP, PEV, PAN e as duas deputadas não inscritas abstiveram-se. Votaram contra os deputados do PSD, BE, CDS, Iniciativa Liberal e Chega.Depois do anúncio do PCP e do PEV, ao final do dia de quarta-feira, da abstenção na votação de hoje, ficavam a faltar ao PS apenas os votos - favoráveis ou abstenções - de três deputados para que o documento fosse viabilizado. A abstenção do PAN, cujo grupo parlamentar é composto por três deputados, foi decisivo para a viabilização do documento.Na manhã desta quinta-feira, também a deputada não inscrita Cristina Rodrigues anunciou que iria abster-se na votação final global.