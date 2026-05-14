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Operação Marquês: Sócrates usa livro de jornalista para questionar credibilidade de procurador

Lusa 14:55
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O incidente foi suscitado pelo advogado Filipe Baptista depois de Rosário Teixeira ter negado que falara com jornalistas antes de o ex-governante ser detido em 2014, o que será contrariado no livro "O Tribunal dos Poderosos", escrito pelo jornalista António José Vilela.

O mandatário do antigo primeiro-ministro José Sócrates invocou esta quinta-feira em tribunal o livro de um jornalista para questionar a credibilidade do depoimento do procurador Jorge Rosário Teixeira sobre a quebra de segredo de justiça na Operação Marquês.

José Sócrates
José Sócrates ANTONIO COTRIM/ LUSA

O incidente foi suscitado pelo advogado Filipe Baptista depois de Rosário Teixeira ter negado, ao testemunhar no julgamento da ação em que José Sócrates exige ser indemnizado pelo Estado, que falara com jornalistas antes de o ex-governante ser detido em 2014, o que será contrariado no livro "O Tribunal dos Poderosos", escrito pelo jornalista António José Vilela.

No depoimento, o procurador que liderou a investigação ao chefe do Governo entre 2005 e 2011 disse reiteradamente que, embora o acesso ao inquérito fosse controlado, existiam várias pessoas que tinham acesso ao processo no Ministério Público, na Autoridade Tributária e no Tribunal Central de Instrução Criminal.

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