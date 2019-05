Ana Carvalho não estranhou o número de detidos, lembrando que este é um evento para o qual os adeptos começam a chegar muito antes da hora do jogo.



A final da Taça de Portugal, entre Sporting Clube de Portugal e Futebol Clube do Porto começa às 17h15 e as portas de acesso ao Estádio do Jamor ainda não abriram, mas os adeptos dos dois clubes começaram a chegar ao local logo de manhã.

Onze pessoas foram detidas hoje junto ao Estádio Nacional, em Oeiras, onde se realiza a final da Taça de Portugal em futebol, na sua maioria por posse de artefactos pirotécnicos, disse à Lusa fonte da PSP.Até às 14h00, tinham sido detidas "nove pessoas por posse de artefactos pirotécnicos, outra pessoa relacionada com a posse de estupefacientes e outra devido a uma questão de trânsito", disse à Lusa a subcomissária da PSP Ana Carvalho.